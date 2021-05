Ceuta regista nove casos de covid-19 em jovens migrantes

A cidade autónoma espanhola de Ceuta registou nove casos de covid-19 entre jovens migrantes que entraram na cidade desde segunda-feira, durante a entrada em massa desde Marrocos.

O Ministério da Saúde do Governo de Ceuta informou que a cidade soma hoje nove novos casos positivos do covid-19, depois de o número de infeções ter reduzido nos últimos dias - zero casos na terça e um na quarta-feira.

Três dos casos positivos correspondem a crianças menores de 15 anos e outros seis estão incluídos na faixa etária de 15 a 19 anos, que realizaram o teste covid-19.

Com estes casos, a cidade de Ceuta agrega até hoje 5.789 casos positivos e 114 óbitos.

Nos hospitais, permanecem internadas sete pessoas, três delas em unidades de cuidados intensivos.

A incidência cumulativa de covid-19 em Ceuta aumentou para 23,75 casos por 100.000 habitantes.