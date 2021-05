França, Reino Unido e Áustria abrem restaurantes, cinemas e comércio

A Europa começa aos poucos a caminhar para uma nova fase no processo de desconfinamento. França, Reino Unido e Áustria voltam a abrir as portas dos restaurantes, dos cinemas e do comércio.

Com mais de um quarto da população com a primeira dose da vacina, França dá mais um passo em frente e, depois de quase sete meses fechados por causa da pandemia, restaurantes e cafés recebem os primeiros clientes, incluindo o Presidente Francês.

Só as esplanadas é que podem funcionar, mas há um limite: cada mesa só poderá ter seis pessoas, o horário de funcionamento não poderá ir além das 21:00 horas e a lotação de cada estabelecimento está limitada a metade.

A fase final do plano de desconfinamento está programada para o final do próximo mês, altura em que também irão terminar as restrições de horários no recolher obrigatório.

Também no Reino Unido, a próxima fase começou e para além das esplanadas e dos bares, os ginásios e as atrações turísticas também abriram as portas.

Mais de 30% da população já está imunizada, mas, por causa da variante indiana, o Governo quer acelarar o processo de vacinação. O primeiro-ministro espera que as restrições sejam todas levantas na segunda quinzena do próximo mês.

Também na Áustria o sentimento é semelhante ao resto dos países. Até ao momento, o número de infeções continua a diminuir e o país já reconhece o passaporte verde, um documento que informa se a pessoa já foi vacinada ou se está imune à covid-19.