OMS alerta que viagens internacionais ainda devem ser evitadas

As vacinas atualmente disponíveis e aprovadas são até agora eficazes contra "todas as variantes do vírus", garantiu esta quinta-feira a Organização Mundial da Saúde (OMS), apelando no entanto para que se continue a "agir com cautela" perante a covid- 19.

Apesar de a situação sanitária na Europa estar a melhorar, as viagens internacionais devem ser evitadas "face à ameaça persistente e às incertezas", alertou Hans Kluge, diretor da OMS Europa, nomeadamente no que se refere nova variante preocupante detetada na Índia e já identificada em metade dos cerca de 50 países na região.

Em menos de um ano desde que foi declarada a pandemia foram desenvolvidas várias vacinas em laboratórios por todo o mundo. A primeira vacina a obter autorização de emergência para inoculação foi a da Pfizer e BioNTech. O Reino Unido foi o primeiro país a aprovar esta vacina e a iniciar a campanha de vacinação, em dezembro de 2020.

Mais de 3,4 milhões de mortos no mundo

A pandemia de covid-19 provocou, pelo menos, 3.406.803 mortos no mundo, resultantes de mais de 164,1 milhões de casos de infeção, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.

A covid-19 é uma doença respiratória causada pelo novo coronavírus SARS-CoV-2 detetado no final de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.

A grande maioria dos pacientes recupera, mas uma parte evidencia sintomas por várias semanas ou até meses.

