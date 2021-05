Ministros da Saúde da União Europeia debatem contratos futuros e novas variantes

Os ministros da Saúde da União Europeia (UE) vão discutir esta quinta-feira a adesão dos diferentes Estados-membros aos contratos de compra de vacinas para 2022/2023 e o ponto de situação sobre variantes do vírus que provoca a covid-19.

Na reunião, que se realiza por videoconferência e é presidida por Marta Temido a partir de Lisboa, "será discutida a adesão pelos Estados-Membros aos contratos de compra conjunta de vacinas relativos aos próximos anos (2022-2023) e realizar-se-á ainda um ponto de situação sobre variantes do SARS-CoV-2", segundo nota da presidência portuguesa do Conselho da UE.

O debate ocorre numa altura em que a variante detetada na Índia começa a ter uma prevalência importante nos novos casos de infeção por covid-19 em alguns países europeus, designadamente no Reino Unido, um dos principais emissores de turistas para Portugal.

A reunião de ministros da Saúde, em que participam representantes da Agência Europeia de Medicamentos (EMA, na sigla em inglês) e do Centro Europeu de Prevenção e Controlo das Doenças (ECDC, na sigla em inglês), termina com uma conferência de imprensa conjunta de Marta Temido e da comissária Stella Kyriakides, prevista para as 12:45.

Um em cada três portugueses já tomou pelo menos uma dose da vacina

Neste momento, já foram adminstradas mais de 4 milhões e 600 mil doses das vacinas contra a covid-19 em Portugal. Mais de um milhão e 400 mil pessoas têm a vacina completa, ou seja, ou tomaram a vacina da Johnson - de toma única -, ou já têm as duas doses das restantes vacinas.

A esmagadora maioria dos maiores de 65 anos já tomou pelo menos uma dose da vacina. Na faixa etária entre os 65 e os 79 anos a percentagem de vacinados é de 89 por cento. Já nos maiores de 80 sobe para 95% com uma dose e 89% com a vacina completa.

O objetivo é chegar ao final do verão com 70% da população vacinada para, em princípio, se atingir a imunidade de grupo.

Portugal está com praticamente um terço da população vacinada. Com uma dose, considerados "protegidos, estão 17,3% dos portugueses. Já com a vacina completa, portanto "imunizados", está 14% da população.

Com o regresso de turistas, aumenta o receio do aparecimento da variante indiana

Com cada vez mais turistas britânicos a visitar Portugal, aumenta o receio do aparecimento de casos da variante Indiana.

Os especialistas garantem que a vacinação é eficaz, mas insistem numa testagem regular e lembram que é importante manter os cuidados de saúde mais básicos como o uso da máscara e o cumprimento do distanciamento social.

Até agora, em Portugal já foram registados mais de 10 casos da variante indiana. Mas, segundo as autoridades de saúde, não se verificou a transmissão comunitária.

Covid-19. Comissão Europeia quer aumentar produção de vacinas

A União Europeia ultrapassou esta quarta-feira a meta de 200 milhões de vacinas contra a covid-19 administradas.

No mesmo dia, a Comissão Europeia anunciou que vai apresentar à Organização Mundial do Comércio uma proposta para ajudar a aumentar a produção de vacinas.

A grande prioridade é tornar os planos de vacinação mais amplos e justos.

Bruxelas pretende entregar doses suficientes até julho para vacinar 70% da população adulta europeia, apesar das campanhas de vacinação não decorrerem ao mesmo ritmo em todos os países.