Mais decisões sobre desconfinamento só após reunião de peritos, ainda sem data

A ministra de Estado e da Presidência disse esta quinta-feira que novas decisões sobre a próxima fase do desconfinamento só serão tomadas depois de uma reunião de peritos, no Infarmed, que ainda não tem data prevista.

"Nós, enquanto tivermos que conviver com medidas restritivas teremos sempre que, no quadro da lei de proteção civil e da lei de saúde pública ter medidas especiais. Eu não consigo neste momento dar datas para as decisões, há questões de agenda que ainda precisam de ser vistas", disse Mariana Vieira da Silva, no final da reunião do Conselho de Ministros, que decorreu no Palácio da Ajuda, em Lisboa.