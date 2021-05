Resende avança no desconfinamento 

O concelho de Resende é o único que avança no plano de desconfinamento.

A partir de agora, as regras em vigor são as mesmas do resto do país: volta a ser permitida a prática de exercício físico ao ar livre e em ginásios, o horário do comércio foi alargado, e cafés e restaurantes passam a poder receber mais clientes por mesa.

Resende era o único concelho do país retido na segunda fase do desconfinamento.

Numa altura em que o concelho enfrenta a época da apanha da cereja, todos os cuidados são poucos. Além dos testes, a lotação será reduzida dentro das carrinhas que transportam os trabalhadores e cada um terá ferramentas próprias de trabalho.