Surto numa escola obriga Montalegre a dar um passo atrás no desconfinamento

Montalegre é um dos concelhos que recua no desconfinamento. Os restaurantes vão voltar a fechar às 13 horas, o que representa um duro golpe num concelho que vive muito do turismo.

São os 30 casos ativos, com origem num surto na escola, a ditar o recuo para a fase anterior do desconfinamento. Localmente já tinham sido implementadas medidas como o encerramentos de espaços para a prática de desporto e as feiras.

O número de casos parece agora estar identificado e controlado. A autarquia acredita que na próxima semana poderão voltar a seguir caminho no desconfinamento.