Testagem à covid-19 reforçada na região de Lisboa e Vale do Tejo

Vai ser reforçada a testagem à covid-19 na região de Lisboa e Vale do Tejo.



Ao Diário de Notícias, o secretário de Estado da Saúde explica que a medida vai avançar nas zonas e freguesias com maior índice de transmissão.

A vigilância também vai aumentar no ensino, empresas e função pública.

Em Lisboa, a incidência da covid está muito perto do nível de alerta. Se o limite for atingido, o concelho corre o risco de recuar no desconfinamento.

Links úteis