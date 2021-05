Casos de covid-19 em Lisboa quase duplicaram na última semana

Na última semana os casos de covid-19 na região de Lisboa quase duplicaram. A taxa de incidência é agora de 118 casos por cem mil habitantes, muito próximo da linha vermelha dos 120 estabelecida pelo governo.

A Direção-Geral de Saúde não tem certezas sobre se os festejos do Sporting potenciaram a subida de casos. A análise preliminar feita aos dados da saúde publica de Lisboa, que rastreia todos os casos positivos, mostra que há, de facto, infetados com origem nos festejos dos leões, mas há também pequenos surtos em escolas, empresas e ajuntamentos como festas de aniversário, casamentos e batizados – sem qualquer tipo de relação com a festa do campeonato.

Olhando para os cinco concelhos vizinhos de Lisboa, Loures é o que tem a taxa de incidência mais baixa, com 37 casos por cem mil habitantes. Segue-se Amadora com 39. Oeiras é o concelho que menos cresceu nos últimos sete dias e tem 48 casos por cem mil habitantes, menos de metade dos registados em Lisboa.

Quanto ao perfil dos casos positivos da capital, a grande maioria tem entre 20 e 40 anos e vive no centro da cidade. Um terço é estrangeiro. Muitos não têm cartão de utente, o que poderá dizer que não são residentes no país.