Covid-19. Governo não exclui hipótese de recuo do desconfinamento em Lisboa

O aumento do número de infetados pelo novo coronavírus na região de Lisboa começa a fazer soar alarmes. O Governo não exclui a hipótese de recuar no desconfinamento, como já aconteceu em vários concelhos. Promete avançar com a testagem em massa junto de escolas, universidades, empresas com mais trabalhadores e espaços de animação noturna.

O Governo quer cortar as cadeias de transmissão e intensificar a testagem, antes que seja tarde. O caminho – para já, único – é a testagem em massa, sobretudo na população entre os 20 e os 40 anos. É esta faixa etária que regista maior percentagem de novos casos e a quer resiste mais à testagem.

O programa já está pensado e avança para a semana em escolas, universidades, empresas com mais de 250 trabalhadores, praças de alimentação, espaços de diversão noturna e, por exemplo, hostels. O Governo não exclui a hipótese de recuar no desconfinamento.

Desde 10 de maio, a incidência na região de Lisboa não para de subir: chegou mesmo aos 135 casos por 100 mil habitantes nos últimos dias – um valor acima do limite dos 120 definido pelo Governo.

Os especialistas defende, no entanto, que as linhas vermelhas devem ser atualizadas. Numa altura em que os grupos de risco já estão imunizados contra a covid-19.

Pelo menos 40% dos novos casos foram identificados na região de Lisboa e Vale do Tejo.