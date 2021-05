Covid-19. Testagem reforçada em Lisboa, sobretudo em escolas, universidades e empresas

Por causa do aumento do número de casos de covid-19 em Lisboa, a testagem vai ser intensificada, sobretudo em escolas, universidades e empresas com mais trabalhadores. As pessoas entre os 18 e os 40 anos serão o principal alvo.

Cada munícipe tem direito a agendar um teste gratuito de 15 em 15 dias. Nas últimas duas semanas, a procura disparou.

A testagem em massa vai abranger sobretudo o grupo etário entre os 18 e os 40 anos, aquele que regista o maior número de infeções em Lisboa.

O reforço avançará primeiro na capital, estendendo-se depois a outros concelhos vizinhos.

A intensificação da testagem tem sido uma das medidas sugeridas pelos especialistas, tendo em conta a subida da incidência e do índice de transmissibilidade em Lisboa.

Isto numa altura em que a testagem a nível nacional desceu para cerca de 35 mil testes diários, quando, no pico da pandemia, chegou aos 97 mil.