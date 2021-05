Identificados 20 casos de covid-19 associados aos festejos do Sporting

Foram identificados pelo menos 20 casos de covid-19 associados aos festejos de campeão do Sporting. As autoridades de saúde admitem que pode haver mais, mas que ainda não terá sido estabelecida essa ligação.

Ainda assim, a Direção-Geral da Saúde (DGS) diz que as celebrações do Sporting não explicam a maior incidência de novos casos no concelho de Lisboa. A DGS acrescenta que os números são consequência do desconfinamento.

Lisboa e Vale do Tejo apresentava na sexta-feira um índice médio de transmissibilidade de 1,11. É a única região de Portugal continental acima de 1.