Covid-19. Milhares de motards desfilam no Rio de Janeiro em apoio a Bolsonaro

No Brasil, morreram em média, na última semana, perto de duas mil pessoas por dia, vítimas de covid-19. No pico da terceira vaga, milhares de pessoas desfilaram nas ruas do Rio de Janeiro a pedido da Jair Bolsonaro, numa manifestação de apoio ao presidente.

Mais de 20 mil motards desfilaram numa manifestação de apoio ao Governo. Sem máscara ou distanciamento físico, protestavam contra a Comissão Parlamentar de Inquérito sobre a gestão de crise sanitária vivia no país. Além das Falhas na compra das vacinas e de testes, em causa está também a desvalorização de Bolsonaro face à gravidade da doença.

Do outro lado do mundo, o Sistema de Saúde da Índia não está a conseguir dar resposta ao número de infeções pelo novo coronavírus. Faltam médicos, oxigénio e camas para responder ao crescente numero de infetados.

A campanha de vacinação já arrancou para pessoas com mais de 18 anos, mas, ainda assim, o país enfrenta um problema de escassez de doses. O Governo decidiu estender o confinamento obrigatório até ao final do mês.