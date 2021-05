Covid-19. OMS quer pelo menos 10% da população de cada país vacinada até setembro

POOL New

O diretor-geral da Organização Mundial da Saúde, Tedros Ghebreyesus, pediu aos Estados-membros que se apliquem numa "campanha de vacinação em massa de pelo menos 10% da população de cada país até setembro, bem como na vacinação de pelo menos 30% até ao fim do ano".

A Organização Mundial de Saúde (OMS) condenou ainda que "um pequeno grupo de países" açambarque vacinas contra a covid-19".

"Mais de 75% de todas as vacinas foram administradas em 10 países", afirmou o diretor geral da OMS, Tedros Ghebreyesus, na abertura da Assembleia Mundial da Saúde, a reunião magna de todos os países membros da agência das Nações Unidas para a saúde.

Ghebreyesus apontou que ao ritmo atual, dentro de três semanas se atingirá um número de mortes com covid-19 superior ao total de 2020. Do total de mortos, pelo menos 115.000 eram trabalhadores do setor da saúde, acrescentou.

"O número de doses de vacina administradas em todo mundo teria sido suficiente para cobrir todos os trabalhadores do setor da saúde e as pessoas idosas, se tivessem sido distribuídas equitativamente", notou Tedros Ghebreyesus.

A pandemia de covid-19 provocou, pelo menos, 3.456.282 mortos no mundo, resultantes de mais de 166,2 milhões de casos de infeção, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

