Tóquio2020, presidenciais no Brasil e desigualdades na Índia. As preocupações do mundo em pandemia

Jogos Olímpicos no Japão, eleições presidenciais no Brasil, desigualdades na Índia e o sucesso norte-americano. Vamos às preocupações de um planeta em pandemia numa rápida volta ao mundo.

O Brasil ultrapassou os 16 milhões de infetados com covid-19 desde o início da pandemia. O país tem 211 milhões de habitantes. A presidência está a ser criticada pela lentidão da administração de vacinas, pelo elevado número de mortos, que são perto de 450 mil, o segundo mais alto em todo o planeta.

No Brasil, já começaram os trabalhos da comissão do Senado que investiga a forma como o país lidou com a pandemia. A resposta de Jair Bolsonaro este domingo foi fazer campanha presidencial o mais perto possível do maior número de pessoas. As eleições devem acontecer em outubro do ano que vem.

Com um presidente ainda recente, os Estados Unidos ultrapassaram os 285 milhões de vacinados com pelo menos uma dose e a inoculação já chegou às crianças. Mais de 130 milhões de norte-americanos já têm a vacinação completa, ou seja, cerca de 40 % da população.

Na Índia, vive-se uma situação que parece incontrolável. As novas infeções diárias baixaram para metade, depois das 400 mil de há um mês. Mas a mortalidade mantém-se. Já morreram mais de 300 mil pessoas de covid na Índia.

No Japão, corre-se contra o tempo e acelera-se a vacinação, até por causa dos Jogos Olímpicos. O problema é que o Japão está a enfrentar uma quarta vaga do vírus e só começou a vacinação a meio de fevereiro.