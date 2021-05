Aumento de casos de covid-19 em Lisboa. Governo avança com testagem em massa

Lisboa pode chegar aos 240 casos por 100 mil habitantes nas próximas semanas. As autoridades decidiram, por isso, intensificar a testagem e acelerar a vacinação no concelho. Os moradores a partir dos 40 anos começam a ser vacinados já no dia 6 de junho e a população a partir dos 30 anos no dia 20 de junho.

O número de infetados em Lisboa está a aumentar e a maior preocupação são sobretudo os jovens-adultos. A vacinação vai, por isso, acelerar nestas faixas etárias.

A testagem gratuita será também intensificada para conter o aumento de casos.

Já a partir desta quarta-feira, serão feitos mais testes em algumas universidades. Na quinta-feira é a vez dos alunos, professores e funcionários do ensino secundário.

Sexta-feira inicia a testagem aos estafetas que fazem entregas ao domicílio, condutores de TVDE e taxistas.

Na próxima semana, começa a testagem e sensibilização em locais de convívio e certos restaurantes.

O primeiro-ministro revelou que está a ser preparada uma revisão das regras de desconfinamento, que passará por introduzir a taxa de vacinação na matriz de risco a partir da próxima semana. Mas é algo que ainda será discutido com os especialistas na reunião desta sexta-feira no Infarmed.