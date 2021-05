Covid-19. Governo antecipa testagem nas escolas de Lisboa

O Governo vai antecipar a testagem à covid-19 nos estabelecimentos de ensino de Lisboa, face ao aumento de infeções na capital, anunciou esta terça-feira o presidente do Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge (INSA).

Fernando Almeida disse, em conferência de imprensa para anunciar novas medidas para conter a propagação da covid-19 na zona de Lisboa, que a testagem a alunos, docentes e não docentes de todos os níveis de ensino começa na maior parte dos casos já esta semana.

De acordo com o responsável, já na quinta-feira começa o programa de testagem em alunos, docentes e não docentes do ensino secundário dos estabelecimentos de ensino do concelho de Lisboa.

Para 31 de maio e 1 de junho está marcado o início do programa de testagem em docentes e não docentes do ensino pré-escolar e primeiro ciclo do ensino básico e ensino secundário nos estabelecimentos dos concelhos com taxa de incidência superior a 120 casos por 100.000 habitantes.

O programa de testagem em docentes e não docentes dos 2.º e 3.º ciclos do ensino básico, também nos concelhos com mais de 120 casos de covid-19 por 100.000 habitantes está previsto para 14 a 18 de junho.

No ensino superior o reforço do programa de testagem em alunos, docentes e não docentes começa em 26 de junho, a mesma data para começar o programa de sensibilização e testagem em residências universitárias.

Com incidência de 143 casos/100 mil habitantes, Lisboa arrisca recuar no desconfinamento

Lisboa está, neste momento, com uma incidência de 143 casos por 100 mil habitantes. As freguesias do centro da cidade são as mais problemáticas.

Santa Maria Maior, Misericórdia e Arroios são as freguesias com mais casos. Surtos localizados que, em duas semanas, alastraram às freguesias vizinhas. Desde segunda-feira, há nove freguesias com números preocupantes na capital.

Os números estão a crescer. O mapa ficou mais laranja e mais vermelho, o que significa que o número de casos está a aumentar e em idades mais jovens.

Até agora, as autoridades de saúde estão a conseguir rastrear todas as cadeias de transmissão. Os festejos do título de Sporting parecem, afinal, ter pouco impacto.

A Grande Lisboa é a zona mais densamente povoada do país. Os movimentos entre concelhos preocupam as autoridades já que aumentam a probabilidade de o contágio ficar fora de controlo.

Aumento de casos de covid-19 em Lisboa. Governo avança com testagem em massa

Lisboa pode chegar aos 240 casos por 100 mil habitantes nas próximas semanas. As autoridades decidiram, por isso, intensificar a testagem e acelerar a vacinação no concelho. Os moradores a partir dos 40 anos começam a ser vacinados já no dia 6 de junho e a população a partir dos 30 anos no dia 20 de junho.

O número de infetados em Lisboa está a aumentar e a maior preocupação são sobretudo os jovens-adultos. A vacinação vai, por isso, acelerar nestas faixas etárias.

A testagem gratuita será também intensificada para conter o aumento de casos.

Já a partir desta quarta-feira, serão feitos mais testes em algumas universidades. Na quinta-feira é a vez dos alunos, professores e funcionários do ensino secundário.

Sexta-feira inicia a testagem aos estafetas que fazem entregas ao domicílio, condutores de TVDE e taxistas.

Na próxima semana, começa a testagem e sensibilização em locais de convívio e certos restaurantes.

O primeiro-ministro revelou que está a ser preparada uma revisão das regras de desconfinamento, que passará por introduzir a taxa de vacinação na matriz de risco a partir da próxima semana. Mas é algo que ainda será discutido com os especialistas na reunião desta sexta-feira no Infarmed.