Covid-19. Itália reabre ginásios, Espanha acelera vacinação e UE abre portas ao turismo

Com a descida de casos em Itália, o Governo alivia restrições e os ginásios voltaram a abrir as portas. Era um regresso esperado para quem gosta de fazer exercício.

Os ginásios estiveram fechados sete meses. A reabertura estava prevista para 1 de junho, mas a situação epidemiológica em Itália permitiu uma antecipação.

O número de casos está a descer e o de hospitalizações também. Todas as regiões estão classificadas como de baixo risco. Itália ultrapassou os 10 milhões de vacinados com as doses completas.

Em Espanha, são mais de oito milhões de imunizados. Acelera-se a vacinação e com os olhos postos no turismo. Desde esta segunda-feira que o Reino Unido faz parte de uma lista de 10 países fora da União Europeia em que os viajantes estão dispensados de apresentar um teste negativo à covid-19.

Apesar do número de infeções em Espanha estar a descer, o governo britânico desaconselha as viagens não só para o estrangeiro como também em Inglaterra, nas zonas onde domina a variante indiana, mais contagiosa. É o caso de Manchester, uma das áreas onde é reforçada a vacinação e a maiores de 18 anos.

A Áustria proibiu os voos diretos do Reino Unido para travar a entrada no país da variante indiana.

A Hungria abre as portas aos turistas, mas com um constrangimento. Mesmo os vacinados não têm acesso a todos os locais que os húngaros imunizados têm. Para além das vacinas autorizadas pela Agência Europeia do Medicamento, a Hungria usa a russa e a chinesa.

Só esta semana é que a União Europeia vai atingir metade dos adultos inoculados. Mais de 400 milhões de doses devem chegar ao bloco comunitário neste segundo trimestre, que aumentarão para cerca de 530 milhões no terceiro. O objetivo é atingir a imunidade de grupo, no final do verão, com 70% da população adulta vacinada.