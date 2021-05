Covid-19. UE estima receber mil milhões de vacinas até ao final de setembro

A União Europeia (UE) espera receber mais mil milhões de vacinas até ao final de setembro, segundo um documento apresentado aos líderes europeus na última sexta-feira.

O documento, a que a Reuters teve acesso, foi preparado pela Comissão Europeia e mostra que a UE espera que cheguem 413 milhões de doses no segundo trimestre e 529 milhões entre julho e setembro.

Estas estimativas de chegada de vacinas apenas incluem as da Pfizer-BioNTech, Johnson & Johnson, AstraZeneca e Moderna. Mais de metade das vacinas que vão chegar no segundo trimestre e cerca de 40% no terceiro são da Pfizer.

A chegada de mais mil milhões de vacinas até setembro seria suficiente para vacinar toda a população da UE.

Entre setembro e dezembro é esperado chegarem ainda mais 452 milhões de doses, incluindo da AstraZeneca, apesar de ter sido obrigada a entregar todas as doses contratadas até junho.

