Covid-19. Quase 10 mil vacinas administradas numa semana na Madeira

Quase 10 mil vacinas contra a covid-19 foram administradas na Madeira entre 16 e 23 de maio, anunciou hoje o Governo Regional, indicando que 16,4% da população tem a vacinação completa.

"Até ao dia 23 de maio, foram administradas na Região Autónoma da Madeira 132.162 vacinas contra a covid-19, desde o dia 31 de dezembro de 2020", lê-se na informação divulgada pelo gabinete do secretário da Saúde.

O boletim anterior, difundido a 16 de maio, sobre o processo de vacinação indicava que tinham sido inoculadas 122.216 pessoas.

Do total de vacinas administradas (132. 162), 90.436 correspondem a administração da primeira dose e 41.726 foram segundas doses da vacina.

"Isto significa que 16,4% da população residente tem já a vacinação completa e 35,6% uma dose da vacina", salienta o executivo madeirense.

Na semana em análise, foram administradas 9.936 vacinas, das quais 2.326 foram primeiras doses e 7.610 segundas doses de vacina.

No decorrer desta semana "será dada continuidade com a vacinação contra a covid-19, por toda a região, com destaque para a administração de primeiras e segundas doses da vacina às pessoas residentes no Porto Santo, nos dias 28 e 29 de maio".

De acordo com os dados anunciados segunda-feira pela Direção Regional de Saúde, na Madeira foram diagnosticados 13 novos casos de covid-19 e 14 recuperações, estando notificadas 267 situações ativas no arquipélago.

No hospital Dr. Nélio Mendonça, no Funchal, estão internadas 19 pessoas, uma das quais na unidade de cuidados intensivos.

Desde o início da pandemia, a região totaliza 9.387 casos confirmados de covid-19, 9.049 doentes recuperados e mantém os 71 óbitos.

Por seu turno, a Direção-Geral da Saúde (DGS) atribuiu naquele dia à Madeira 17 novos casos, um total de 9.631 infeções e 68 mortes devido à covid-19, desde março de 2020.

As autoridades regionais dos Açores e da Madeira divulgam diariamente os seus dados, que podem não coincidir com a informação divulgada no boletim da DGS.