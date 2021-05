Esquema de vacinas misto para menores de 60 anos

A atual situação que se vive em algumas regiões pode ser atenuada com o avançar da vacinação, agora que se sabe que quem tiver mais de 30 anos pode ser vacinado já no próximo mês. A Comissão Técnica de Vacinação vai também avancar com um esquema de vacinas misto para os menores de 60 anos a quem já tomou a primeira dose da AstraZeneca.

A notícia, avançada pelo Jornal Público, refere que a recomendação da comissão surge depois de ter analisado os resultados de estudos sobre a combinação de vacinas diferentes.

O parecer deverá ter tornado público no início da semana.

Nesta altura há muitos portugueses com menos de 60 anos que fizeram a primeira dose da AstraZenca

e que continuam a espera da segunda toma, apesar de já ter passado o prazo das 12 semanas

Uma situação que a ordem dos médicos considera inaceitável.

Entretanto já decorre a vacinação para quem tem mais de 50 anos e, a partir de junho, alarga-se aos maiores de 30.

Está previsto que o processo se concretize com intervalos de uma semana.

A vacinação para pessoas na faixa dos 50 anos deve começar já nos próximos dias. Na primeira semana de junho será a dos 40 anos e na segunda a dos 30 anos.