Vacinas contra a covid-19 "não são só seguras, como estão já a mudar o panorama da doença no nosso país"

As pessoas com mais de 30 anos podem começar a ser vacinadas contra a covid-19 em junho. O processo deverá decorrer em simultâneo com a vacinação dos maiores de 40 e 50 anos, uma vez que o volume de vacinas é grande.

Luís Graça, médico imunologista e membro da Comissão Técnica de Vacinação covid-19, explica, em entrevista à SIC Notícias, que o plano de vacinação sempre se entendeu como "algo dinâmico, que deve ser adaptado à circunstâncias".

Para permitir uma aceleração no processo de vacinação talvez "faça sentido algum ajuste" de forma a que "as vacinas consigam chegar mais depressa a uma quantidade maior da população", explica o membro da Comissão Técnica de Vacinação covid-19.

O médico acrescenta ainda que Portugal está numa posição "confortável" na medida em que a encomenda de vacinas "excede em muito as necessidade da população", o que faz com que todas as pessoas tenham a possibilidade de ser vacinadas.

"Esta forma de fazermos chegar as vacinas às pessoas permite otimizar as vacinas disponíveis, as faixas etárias em que estão recomendadas e as necessidades da população que ainda não foi vacinada."



"As vacinas são muito seguras"



Em Portugal foram registados 5.359 casos de reações adversas à vacina. A maioria das reações foram febre, dores de cabeça e musculares, fadiga ou fraqueza e náuseas.

"As vacinas são muito seguras e estas reações adversas são na sua vasta maioria situações esperadas em qualquer vacinação", explica Luís Graça.

O médico acrescenta ainda que as vacinas "não são só seguras", como também "já estão a mudar o panorama da doença no país".

