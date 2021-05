Covid-19. Mais de 5.600 suspeitas de reações adversas à vacina, mas Infarmed diz que são comuns

Em Portugal, registaram-se mais de 5.600 suspeitas de reações adversas à vacina contra a covid-19. O Infarmed esclarece que a maioria das reações são comuns em qualquer processo de vacinação e não está para já demonstrada a relação causal.

Desde o inico da vacinação, Portugal administrou mais de 4 milhões e meio de doses da vacina.

As notificações referem dores musculares, de cabeça, febre, fraqueza ou fadiga e náuseas e ocorrem sobretudo com mulheres e na faixa etária entre os 30 e os 49 anos.

Mais de 70% foram comunicadas após a toma da vacina da Pfizer, segue-se a AstraZeneca e a Moderna.

A autoridade nacional do medicamento registou igualmente 35 notificações de casos de morte em idosos com outras comorbidades, mas também não está provada a relação causal.

Em passo acelerado, este fim de semana foi atingido o recorde de doses administradas com 193 mil vacinas e um máximo diário de 129 mil. O autoagendamento agilizou as marcações e quem já esteve infetado pode iniciar o agendamento no início de junho, segundo o inquérito serológico feito pelo Instituto Ricardo Jorge.

Os anticorpos contra a covid-19 começam a diminuir três meses após a infeção.

No país, foram já administradas mais de 4 milhões e meio de doses dos 70 a 80 ou mais anos. A percentagem de inoculações com a primeira dose está acima dos 90%.