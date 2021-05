Vacinação vai acelerar no Algarve, a região do país onde há menos vacinados 

Numa altura em que os turistas começam a chegar ao Algarve, o cenário ainda é pouco animador para os negócios que vivem do setor. É o caso desta loja de produtos de praia na Oura, em Albufeira. “Não sentimos movimento nenhum, continua tudo igual”, conta a proprietária, Lurdes Correia. Costumava abrir o estabelecimento às 9 horas mas hoje era quase meio-dia quando o fez. Tem sido assim nos últimos meses, devido à falta de clientes.

O setor do turismo sabe que é preciso garantir segurança aos visitantes e que isso passa não só pela testagem, mas também pela vacinação. E, por isso, o anúncio da task force, esta quinta-feira, de que a vacinação no Algarve será acelerada, é vista com bons olhos.

“Ajudar o Algarve é ajudar o resto do país porque o turismo é determinante sobretudo aqui e a retoma económica nesta parte do país vai influenciar a retoma económica em Portugal”, explica António Pina, presidente da Comunidade Intermunicipal do Algarve.

Já Elidérico Viegas, presidente da Associação de Hotéis e Empreendimentos Turísticos do Algarve, pede que o critério para a vacinação nesta região deixe de ser a idade e passe a ser o setor de atividade.

“Os funcionários do turismo deviam ser prioritários porque o contacto com pessoas é decisivo e fundamental para esta atividade”, garante.

Veja também: