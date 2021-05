Vacinação em Portugal. Mais de 30% da população já tem pelo menos uma dose 

Mais de 30% da população portuguesa já recebeu pelo menos uma dose da vacina contra a covid-19.

Os dados mais recentes da Direção-Geral de Saúde mostram que, na faixa etária dos maiores de 80, os mais vulneráveis, a percentagem é de 95%.

Mais de 3,2 milhões de pessoas já foram vacinadas em Portugal contra a covid-19, dos quais mais de 1,4 milhões têm a vacinação completa.

Segundo o relatório semanal da vacinação, 3.223.964 (32%) pessoas receberam a vacina, das quais 285.024 na última semana.

Do total de pessoas já vacinadas, 1.437.436 têm a vacinação completa com as duas doses, o que equivale a 14% da população.

No total, já foram administradas 4.686.071 doses de vacinas desde que se iniciou o processo de vacinação contra a covid-19, em 27 de dezembro de 2020, indicam os dados da DGS.