Covid-19. Registados 5.359 casos de reações adversas à vacina em Portugal

Em Portugal, já foram administradas mais de quatro milhões da vacina contra a covid-19. Pelo menos 5.359 pessoas tiveram efeitos adversos depois de terem recebido a vacina.

A maioria das reações foram febre, dores de cabeça e musculares, fadiga ou fraqueza e náuseas. As mulheres são as mais afetadas, sobretudo as que têm entre 30 e 49 anos.

Num relatório, o Infarmed notificou a morte de 35 pessoas, todas idosas e com doenças graves associadas, o que torna difícil determinar com exatidão a causa de morte.

À semelhança do que acontece na generalidade dos países europeus, a vacina com mais efeitos adversos comunicados à Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos de Saúde foi a da Pfizer, mais de 70%, seguindo-se a da AstraZeneca e Moderna.

O Infarmed não refere qualquer tipo de reação adversa à vacina da Janssen que foi já dada a seis mil pessoas.