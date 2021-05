Covid-19. Task force quer vacinar pessoas entre os 30 e os 59 anos em simultâneo

A vacinação contra a covid-19 vai ficar disponível para os cidadãos com mais de 30 anos já no próximo mês. O processo de vacinação deverá ocorrer em simultâneo com a inoculação dos maiores de 50 anos.

A ideia é arrancar cada uma das três faixas etárias – maiores de 50, de 40 e de 30 – com intervalos de apenas uma semana. Os maiores de 50 começam a poder ser vacinados já na próxima semana, enquanto os maiores de 40 podem agendar a inoculaçãi nos primeiros dias de junho. Na segunda semana do mês chega a vez dos maiores de 30.

A task force já deu ordens no sentido de decorrer a vacinação das três faixas etárias em paralelo. Isso significa que uma pessoa com 30 anos poderá ser vacinada antes de outra com mais de 40 anos.

O processo de vacinação é tanto mais rápido quanto mais rápida for a chegada de novas vacinas ao país. Até ao final de junho, estão previstas chegar a Portugal quase três milhões de doses. Segundo as contas feitas pelas autoridades de saúde, espera-se que, na segunda semana de agosto, 70% da população vacinada com a primeira dose.

Diferentes vacinas administradas as diferentes faixas etárias

Enquanto as vacinas das farmacêuticas Pfizer e Moderna vão ser administradas a menores de 50 anos, a da Johnson&Johnson será utilizada na faixa etária dos 50 aos 59 anos e nas pessoas mais velha que ainda não tenham sido inoculadas.

Vacinação começa no Algarve

Por ser um região com mais jovens, o Algarve apresenta a menor percentagem de população vacinada do país. Será, por essa razão, que o sul do país irá começar a vacinação primeiro.

Com o regresso do turismo, os negócios ressuscitam e espera-se que as novas doses de vacina tragam de volta o verão de sempre.