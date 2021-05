Covid-19. França vai impor quarentena para quem viajar a partir do Reino Unido

O Governo francês vai impor uma quarentena obrigatória a quem viajar para o país a partir do Reino Unido devido à propagação da variante inicialmente detetada na Índia no outro lado do Canal da Mancha.

O anúncio foi feito por Gabriel Attal, porta-voz do Governo, à saída do Conselho de Ministros. Os pormenores sobre a duração desta quarentena e a sua imposição vão ser dadas pelas autoridades sanitárias ainda esta quarta-feira.

O Reino Unido junta-se assim a uma lista de dez países cujos viajantes são obrigados a fazer quarentena à chegada a França. Os países que já estão nesta lista são: Argentina, Bahrein, Brasil, Chile, Costa Rica, África do Sul, Nepal, Sri Lanka, Índia e Turquia. Estas restrições prendem-se com a circulação e origem de diferentes variantes de covid-19 nesses países.

A pandemia de covid-19 provocou, pelo menos, 3.487.457 mortos no mundo, resultantes de mais de 167,7 milhões de casos de infeção, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Em Portugal, morreram 17.022 pessoas dos 846.434 casos de infeção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.