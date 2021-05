A pandemia tornou mais evidentes as disparidades no mercado de trabalho. O Dinheiro Vivo escreve esta quarta-feira que a crise sanitária levou mais de 174 mil empregos entre os trabalhadores com salários mais baixos.

Os setores da restauração e de algum comércio e retalho foram os mais afetados.

Por outro lado, para os profissionais mais qualificados e com melhores salários, a pandemia não impediu a criação de 87 mil novos postos de trabalho. São empregos na área das tecnologias da informação e comunicação e na área da saúde.

O jornal observou os dados de gestão de remunerações da Segurança Social, que começaram a ser publicados este mês.

A comparação foi feita com base nos números do mês de março de 2021, em relação ao mesmo período do ano passado.