Testes rápidos à covid-19 feitos em carrinhas espalhadas pela cidade

É a região com mais novas infeções diárias, com a incidência de novos casos de covid-19 a crescer de forma preocupante. Lisboa reforça a testagem para conter o avanço da pandemia, não só em escolas e universidades mas também através de unidades móveis instaladas em vários pontos da cidade. Por exemplo, em Sete Rios, junto à estação de comboios e de autocarros.

O local não foi escolhido ao acaso, já que um dos objetivos é facilitar a testagem dos motoristas de transportes públicos e das plataformas digitais, assim como dos estafetas e taxistas. Mas qualquer pessoa pode fazer o teste rápido nestas carrinhas. Já os motoristas, vão poder ser testados amanhã num posto da Unilabs, em Sacavém.

Este reforço, que conta com o apoio da Proteção Civil e da Cruz Vermelha Portuguesa, vai sentir-se também nas zonas de diversão noturna, onde vão estar a partir de amanhã as carrinhas de testagem. É o caso do Miradouro de São Pedro de Alcântara, Príncipe Real, Bairro Alto, Arco do Cego, Largo Camões e Cais do Sodré.