Covid-19. Partidos destacam papel importante da vacinação e defendem a continuação do desconfinamento

Os partidos concordam com a continuação do desconfinamento e destacam o papel importante da vacinação.

O PSD defendeu que a vacinação é a "melhor arma" para avançar para uma "vivência endémica do vírus", ou seja "o vírus fazer parte da nossa vida sem que isso signifique mais hospitalizações ou maior mortalidade".

Cecília Anacoreta Correia, do CDS, sublinhou igualmente que "os dados positivo acerca da vacinação mostram que é muito importante as pessoas aproveitarem as oportunidades de tomar a vacina", alegando que "é realmente o modo mais eficaz de se protegerem".

A vacinação, para o PS, "está a decorrer até melhor do que aquilo que era previsto". José Luís Carneiro defende que o desconfinamento deve continuar, mas com cuidados especiais.

O PCP considera que neste quadro não há justificação para manter medidas restritivas. Já o Bloco de Esquerda diz que a proposta que é feita "parece equilibrada".

Mariana Silva, do PEV, defende que é necessário "ter como prioridade testar, isolar e vacinar". O PAN pede preparação do plano outono/inverno. E Carla Castro, da Iniciativa Liberal, diz que não compreende por que razão o Governo insiste numa política de medo.

André Ventura, do Chega, considera que o país não pode voltar atrás no desconfinamento.

