Covid-19. Peritos recomendam que a matriz de risco se mantenha

Os especialistas reunidos no Infarmed recomendam que a matriz de risco não seja alterada e revelaram que há zero mortes entre os infetados com vacinação completa, o que é uma informação tranquilizadora e reveladora da eficácia da vacina.

Quanto à taxa de incidência do vírus, cresceu na última semana, sobretudo na região de Lisboa e Vale do Tejo, que está em situação de alerta.

De acordo com os especialistas, teve o triplo dos casos do que era esperado nos últimos 7 dias.

A faixa etária que causa mais preocupações é a dos 20 aos 39 anos.

Em relação às variantes, há também uma evolução.

A variante indiana está a subir e já representa 4,6% dos casos. Há registo até agora de pelo menos 160 casos e admite-se a possibilidade de haver transmissão comunitária.

Em sentido contrário, a variante britânica está descer. Em abril, representava 91% dos casos. Este mês, desceu para 87%.