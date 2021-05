Lisboa e Vale do Tejo é a zona que mais preocupa os especialistas

No mapa do vírus, a zona de Lisboa é a que mais está a preocupar os especialistas. Na última semana.

teve três vezes mais casos de covid-19 do que seria esperado. Destaque para algumas freguesias no centro da capital assinladas a vermelho.

Há.uma tendência decrescente da taxa de incidência na população acima dos 80 anos e, em sentido contrário, mais casos entre os adultos jovens dos 20 aos 29 anos e também o grupo entre os 30 e os 39 anos.

Com a vacinação completa existe o risco de infeção. É raro mas pode acontecer. Destaque para a probabilidade de morrer com covid-19 é hoje muito mais baixa do que no início da pandemia.