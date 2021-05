Portugal com mais uma morte e 598 novos casos de covid-19

Portugal regista esta sexta-feira mais uma morte e 598 novos casos de covid-19, segundo o relatório diário da Direção-Geral da Saúde (DGS).

Desde o início da pandemia, Portugal já registou 17.023 mortes e 847.604 casos de infeção pelo vírus SARS-CoV-2, estando esta sexta-feira ativos 22.534 casos, mais 82 em relação a quinta-feira.

O boletim da DGS revela que estão internados 246 doentes, mais 13 em relação a ontem. Nos cuidados intensivos estão 52 doentes, menos um em relação a quinta-feira.

Os dados indicam ainda que mais 515 doentes foram dados como recuperados, fazendo subir para 808.047 o número total de recuperados desde o início da pandemia em Portugal, em março de 2020.

As autoridades de saúde têm sob vigilância 22.887 contactos, mais 1.053 relativamente ao dia anterior.

Índice de transmissibilidade (Rt) estabilizou mas incidência continua a subir

O índice de transmissibilidade (Rt) do coronavírus SARS-Cov-2 em Portugal manteve-se em 1,07 e a taxa de incidência de casos de infeção por 100.000 habitantes nos últimos 14 dias aumentou para 59,6.

Os números anteriores destes indicadores, divulgados na quarta-feira, mostravam que o Rt estava em 1,07 e havia uma incidência de 57,8 casos de infeção por 100.000 habitantes.

No boletim epidemiológico conjunto da Direção-Geral da Saúde e do Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge (INSA) divulgado hoje, os números de Portugal continental revelam que índice de transmissibilidade é igual ao nacional.

A incidência no continente de casos de infeção por 100.000 habitantes nos últimos 14 dias é menor do que a nacional e situa-se nos 56,0.

Os dados do índice de transmissibilidade e da incidência a 14 dias são atualizados à segunda-feira, quarta-feira e sexta-feira.

Peritos recomendam manutenção dos indicadores de risco e das medidas restritivas para controlo da pandemia

O Infarmed voltou hoje a acolher uma reunião de peritos para avaliação da situação epidemiológica de covid-19 em Portugal. Foi a primeira reunião entre políticos e especialistas desde que terminou o estado de emergência em 30 de abril.

Situação Epidemiológica no país - André Peralta Santos – Direção Geral de Saúde:

Desde março até 25 de maio: incidência baixa a moderada mas com tendência crescente na última semana.

Concelhos: Lisboa apresenta uma incidência superior a 120 casos/100 mil habitantes

Regiões: Lisboa e Vale do Tejo aumenta mas está abaixo dos 120 casos/100 mil habitantes

Freguesias do centro de Lisboa com incidências maiores e em crescimento para as freguesias vizinhas

Idades: maior incidência dos 20 aos 29 anos e 30-40 anos.

Número de óbitos mensais aumentou 21,9% no primeiro ano de pandemia

O número de mortes mensais aumentou 21,9% no primeiro ano de pandemia, situando-se nos 11.170 óbitos que conjugado com uma diminuição dos nascimentos agravaram o saldo natural negativo da população, segundo o INE.

Estes indicadores constam da publicação dos Instituto Nacional de Estatística (INE), "Um ano de pandemia: uma breve síntese" hoje divulgado, no qual é sublinhado que o número médio mensal de 11.170 óbitos aumentou 21,9%, que combinado com a redução de 4,6% dos nascimentos "determinou um agravamento do saldo natural negativo [indicador calculado a partir da diferença entre nados vivos e óbitos], que passou de 23.441, no ano pré-pandémico para 51.680". Saiba mais aqui.