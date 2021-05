Fernando Medina garante "testagem mais abrangente e mais rápida" em Lisboa

O autarca de Lisboa, Fernando Medina, disse esta quinta-feira que a testagem vai ser ainda mais reforçada na cidade de forma a evitar um recuo no desconfinamento.

O concelho de Lisboa entrou em alerta evido ao aumento do nível de incidência da covid-19, situação que é “motivo de preocupação”, afirmou a ministra da Presidência, Mariana Vieira da Silva, em conferência de imprensa.

LISBOA PERTO DE PISAR A LINHA VERMELHA

O número de casos em Lisboa tem aumentado nas últimas semanas, sobretudo no centro da cidade. As freguesias de Santa Maria Maior, Misericórdia e Arroios registam mais de 240 casos por 100 mil habitantes, numa altura em que a incidência no concelho é de 143 casos por 100 mil habitantes.

A expectativa é que as medidas anunciadas, como o reforço da testagem e da vacinação, possam reverter o cenário e travar o avanço da pandemia.