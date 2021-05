Covid-19. Europa e EUA registam descida de casos, mortes e hospitalizações

Os números da pandemia na Europa e nos Estados Unidos estão a registar uma descida em casos, hospitalizações e mortes, muito graças ao êxito das campanhas vacinação. Mas há países em que se passa exatamente o contrário, com o surgimento de uma nova variante no Vietname.

O Vietname detetou uma nova variante, que é mais contagiosa e mistura estirpes indiana e britânica. É a consequência de um vírus que circula livremente em muitos países do mundo incapazes de o travarem com a população vacinada.

Prestes a entrar em novo confinamento, no dia 1 de junho, na Malásia, acumulam-se filas à portas dos supermercados, com o pais a ultrapassar os 9 mil casos.

O Governo das Filipinas suspendeu a proibição da saída de trabalhadores nacionais, depois de um braço de ferro com a Arábia Saudita, que obrigava os migrantes filipinos a pagar do próprio bolso os testes à covid-19, bem como o custo da quarentena na chegada ao país um dos mais ricos produtores de petróleo do mundo.

Do outro lado do mundo, há Estados onde o distanciamento social ou a lotação de espaços fechados deixa de ter qualquer limitação. A seis semanas de chegar ao objetivo de ter 70% dos adultos vacinados até ao Dia da Independência, a 4 de julho, os Estados Unidos enfrentam o dilema da recusa de vacinas por parte da população e a proliferação de informações falsas.

Com a Europa a registar uma baixa generalizada de casos, hospitalizações e mortes, em Paris, no Palácio de Versalhes abriu uma ala para vacinação.

No Reino Unido, Kate, duquesa de Cambrigde, foi também vacinada num museu. A mulher de William faz parte da faixa etária a receber a primeira dose no país: dos 30 aos 39 anos.