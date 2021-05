Milhares de brasileiros manifestam-se contra Bolsonaro 

Milhares de pessoas manifestaram-se no sábado, no Brasil, contra o Presidente Jair Bolsonaro.

Os manifestantes exigiram a saída do Presidente, que acusam de ter falhado na gestão da pandemia de covid-19, e a apelaram à aceleração do processo de vacinação.

Bolsonaro enfrenta a reprovação nas ruas e, nos estudos, a popularidade do líder brasileiro desceu para o nível mais baixo.

A gestão da pandemia está a ser investigada por uma comissão parlamentar de inquérito, mas os opositores já dão o Presidente como culpado.

Brasil regista 2.012 mortos e 79.670 casos em 24 horas

O Brasil registou no sábado mais 2.012 mortes por covid-19, nas últimas 24 horas, superando os 460 mil mortos.

De acordo com informação divulgada pelo Ministério da Saúde brasileiro, o país soma 461.057 mortos, enquanto o número de contágios aumentou para 16.471.600, com os 79.670 novos casos contabilizados nas últimas 24 horas.

O Brasil, com mais de 212 milhões de habitantes, é o segundo país do mundo com mais mortos por covid-19, atrás dos Estados Unidos da América, e o terceiro em número de contágios, suplantado pela nação norte-americana e a Índia.