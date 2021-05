Bolsonaro recorre à Justiça para travar restrições contra a covid-19 no Brasil

No Brasil, a covid-19 continua com consequências dramáticas, enquanto o presidente Bolsonaro tenta combater os Estados que mantêm restrições e regras apertadas.

É a segunda vez este ano, que o presidente Bolsonaro tenta impedir medidas de restrições adotadas por estados brasileiros junto ao Supremo Tribunal Federal, que no ano passado, garantiu autonomia aos governos locais para adotarem ações que considerem necessárias no combater a pandemia.

Num evento nesta última quinta feira, Bolsonaro também voltou a pedir ajuda das Forças Armadas para o que chamou de restaurar a normalidade no Brasil.

O Presidente brasileiro continua a provocar aglomerações em eventos políticos, enquanto especialistas apontam para uma terceira leva ainda mais letal da pandemia no país, que ainda tem uma média de quase duas mil mortes diárias por covid.

Um novo aumento na ocupação dos hospitais levou o estado de São Paulo a estender por mais duas semanas as restrições de algumas atividades económicas e cidades do interior a restringiram a circulação de pessoas.

Uma grande preocupação é com a circulação de passageiros depois do registro de casos da variante indiana no país. Os especialistas também criticam a demora da criação de um plano nacional de barreiras sanitárias que impeçam a disseminação da nova variante altamente contagiosa.

Enquanto avançam no senado brasileiro os trabalhos da Comissão Parlamentar de Inquérito que investiga as ações e possíveis omissões do Governo no combate à pandemia, Bolsonaro continua a desconsiderar orientações científicas que, de acordo com especialistas, poderiam ter evitado boa parte das 450 mil mortes ocorridos no Brasil.