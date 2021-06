Governo vai decidir regras para o período dos Santos Populares esta quarta-feira

O Conselho de Ministros decide esta quarta-feira como serão os festejos dos Santos Populares em Lisboa. A informação foi avançada pela ministra da Saúde.

“A ponderação das regras para as próximas semanas será feita na reunião de amanhã [quarta-feira]. Os próximos tempos abrangem o período dos Santos Populares e essa apreciação vai ser feita”, afirma.

Marta Temido diz que é preciso que as pessoas sejam exemplares e não sigam o que viram, por exemplo, nos festejos dos adeptos ingleses no Porto, no fim de semana.