Oposição entra com pedidos no Supremo Tribunal para travar Copa América no Brasil

Com mais de 463 mil mortes por covid-19 e a ameaça de uma terceira vaga ainda mais letal da doença, o Governo brasileiro aceitou sediar a Copa América de futebol depois da Argentina desistir de realizar o evento por causa do avanço da pandemia.

Foi através de um agradecimento da Confederação Sul-Americana de Futebol a Bolsonaro, nas redes sociais, que os brasileiros tomaram conhecimento que o presidente aceitou realizar dentro de pouco mais de 10 dias, a Copa América de futebol no Brasil. O campeonato tinha sido cancelado no ano passado por causa da pandemia.

A tensão política com protestos populares contra a proposta de uma reforma tributária na Colômbia, que seria uma das sedes, este ano, fez com que há poucos dias o país desistisse de realizar parte dos jogos. E, esta semana, a Argentina também suspendeu a realização do campeonato.

O Brasil apareceu como opção mesmo apesar da média de duas mil mortes por dia por covid-19. O Governo brasileiro diz que estão a ser discutidos vários protocolos com a Confederação Brasileira de Futebol.

No Senado brasileiro, onde uma Comissão Parlamentar de Inquérito investiga as ações e possíveis omissões do governo no combate a pandemia, os senadores falaram em convocar o representante da Confederação Brasileira de Futebol para depor. Os partidos de oposição entraram com pedidos junto ao Supremo Tribunal para suspender a realização do campeonato no país.

A oposição acusa Bolsonaro de ter demorado meses para decidir a compra das vacinas, mas não ter exitado em receber a competição que vai trazer delegações estrangeiras num momento de aceleração do contágio no país. Uma jogada arriscada do governo, num momento de queda de popularidade do presidente.

Supremo do Brasil pede explicações a Bolsonaro

Um magistrado do Supremo Tribunal Federal (STF) brasileiro pediu hoje ao Presidente, Jair Bolsonaro, explicações sobre a decisão de a Copa América ser disputada no país.

"Considerando a importância do tema e da emergência de saúde pública derivada do surto do coronavírus, assim como a urgência que o caso exige, solicita-se informações prévias ao Presidente da República no prazo legal", afirmou o juiz Ricardo Lewandowski na sua decisão.

Na tentativa de impedir a organização do torneio no Brasil, o Partido dos Trabalhadores (PT), formação política do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, encaminhou um pedido de tutela ao Supremo Tribunal, tendo sido nomeado instrutor do caso o juiz Lewandowski.

Embora o Governo não tenha confirmado oficialmente a organização da competição de futebol, hoje, em conversa com simpatizantes em frente ao palácio presidencial da Alvorada, Bolsonaro disse que, se depender de si e do seu Governo, "haverá Copa América no Brasil".

O Presidente minimizou o impacto que a Copa América poderá ter em relação à crise de saúde causada pelo novo coronavírus, que no Brasil já matou mais de 462 mil pessoas e continua fora de controlo.