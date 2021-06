Covid-19. Comércio deixa de ter restrições de horários e restaurantes fecham à 01:00

O comércio vai deixar de ter restrições de horários e os restaurantes poderão receber clientes até à meia-noite e encerrar à 01:00 a partir de 14 de junho, disse esta quarta-feira o primeiro-ministro António Costa.

Durante a conferência de imprensa no final do Conselho de Ministros, o governante adiantou que "a restauração em geral mantendo as regras da lotação atuais e ocupação das mesas" terá o "horário alargado até a meia-noite para admissão de clientes e 01:00 para o encerramento das atividades".

Já o comércio "deixa de ter restrições específicas e passa a poder funcionar no horário para o qual está licenciado", indicou António Costa.

