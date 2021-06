Lisboa em risco de recuar no desconfinamento. Braga poderá entrar em situação de alerta

A 23 de maio, o presidente da Câmara Municipal de Braga, Ricardo Rio, alertava para o perigo de o concelho ter de travar o desconfinamento. Não chegou acontecer na altura, mas agora, uma semana e meia depois, voltam a soar os alarmes.

Braga festejou há dias a vitória do clube da cidade na Taça de Portugal, mas é pouco provável a relação causa-efeito. Os números estarão antes relacionados com vários fatores, entre eles o comportamento dos mais jovens.

Em Cascais, alguns surtos em escolas, o regresso de cidadãos estrangeiros residentes em Cascais e, principalmente, um foco com origem numa festa de casamento provocaram um aumento acelerado do número de casos no concelho. Por enquanto, Cascais não deve ultrapassar a barreira dos 120 casos por 100 mil habitantes.

Pelo contrário, em Lisboa, mantém-se a tendência de subida e a cidade pode mesmo atingir os 240 casos por 100 mil habitantes por volta de 13 de junho. Se as regras não mudarem, esse cenário obrigaria mesmo a um retrocesso no desconfinamento.