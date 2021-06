Bares e discotecas continuam encerrados. Empresários acusam o Governo de discriminação

Há luz verde para quase todos os setores, mas os bares e as discotecas continuam no vermelho. Os empresários do setor dizem estar à beira da falência e acusam o Governo de discriminação.

Os espaços de diversão noturna estão encerrados desde março do ano passado e continuam sem data para reabertura. O Governo reconhece que os bares e discotecas estão a ser afetados pela pandemia, mas garante que não deixou cair o setor.

António Costa, esta quarta-feira, questionado sobre os apoios aos bares e discotecas, referiu que os empresários vão continuar a poder receber ajudas: "As regras de apoio obviamente se mantêm para as atividades que se mantêm encerradas, designadamente nas áreas de bar e restauração".

Veja também: