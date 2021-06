"Não vai haver bares e discotecas, mas vai haver restaurantes disfarçados de bares e discotecas"

O alargamento do horário das salas de espetáculo é mais um passo para aliviar um dos setores que mais sofreu com a pandemia. A partir de 14 de junho, as salas de espetáculo podem funcionar até à meia-noite com uma lotação de 50 por cento.

No exterior, os espectáculos são permitidos, desde que tenham lugares marcados e desde que cumpram as regras definidas pela Direção Geral da Saúde.

Para os bares e discotecas, a situação mantém-se. Estão encerrados há mais de um ano e assim vão continuar. Com três espaços noturnos em Lisboa, Deejay Kamala contesta a decisão.

A cultura tem sido uma das áreas que tem sido mais afetada pela pandemia.