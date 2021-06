Covid-19. As reações à decisão britânica de retirar Portugal da lista verde

O ministro dos Negócios Estrangeiros diz não entender a lógica no recuo do Reino Unido e garante que Portugal está a cumprir com o plano de desconfinamento.

Portugal vai sair da "lista verde" de viagens internacionais no Governo britânico devido à descoberta de novas variantes e ao aumento do número de infeções nas últimas semanas, confirmou esta quinta-feira o ministro dos Transportes, Grant Shapps.

Os partidos Iniciativa Liberal e Chega culparam o Ministério por aquilo que dizem ser uma falha diplomática.

A medida deverá em vigor a partir das 04:00 de terça-feira, quando Portugal passa para a lista "amarela", avançou o Daily Telegraph.