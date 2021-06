Covid-19. Identificados em Portugal 12 casos da variante indiana com a mutação nepalesa

Foram identificados 12 casos da apelidada variante nepalesa em Portugal. João Paulo Gomes, investigador do Instituto Dr. Ricardo Jorge explica à Edição da Noite que se trata de uma mutação que foi detetada na variante indiana.

João Paulo Gomes diz ainda que a ocorrência de mutações quando uma nova variante chega a um novo país “é normal” e resulta de um processo de evolução do vírus “à medida que se vai transmitindo de pessoa para pessoa”.

No entanto, o investigador alerta que “esta mutação não é nova: caracteriza também todos os casos da variante de África do Sul". "É mais uma e agora é uma repetição que já vimos anteriormente”, acrescenta

Sobre a decisão do Reino Unido de retirar Portugal da lista de países seguros, João Paulo Gomes considera que “se está a fazer uma tempestade num copo de água”.

“É com muita estranheza que nós recebemos estas notícias porque a variante indiana no nosso país está a 4,8% - não atinge ainda os 5%. É um panorama muitíssimo diferente daquele que se vive no Reino Unido. E devo dizer que nós contamos, dentro da variante indiana, apenas 12 casos onde esta mutação adicional foi detetada. E em todo o mundo foram reportados apenas 90 casos da variante indiana com essa mutação”, esclarece o investigador.