A região de Lisboa e Vale do Tejo regista metade dos novos casos de infeção do país. O concelho de Lisboa é a grande preocupação, com 177 casos por 100 mil habitantes, podendo atingir os 240 nos próximos dez dias.

Os especialistas avisam que há o sério risco de não avançar no desconfinamento.

O presidente da Câmara de Lisboa, Fernando Medina, lembrou a importância de acelerar o processo de vacinação.