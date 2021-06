Origem do novo coronavírus permanece um mistério

O mundo continua a combater a covid-19, tendo como principal arma as vacinas. No entanto, a origem do vírus que causa esta doença – o SARS-CoV-2 – ainda continua a ser um mistério.

A teoria da origem natural foi a primeira a ser avançada. Defende que o vírus terá sido transmitido de morcegos para humanos através de um animal intermediário, que ainda não foi identificado. Uma das suspeitas recai sobre o pangolim.

Mas a teoria de uma eventual intervenção humana está a ganhar cada vez mais adeptos. A suspeita é de que o vírus possa ter escapado do Instituto de Virologia de Wuhan. O laboratório está localizado a poucos quilómetros do mercado onde foram detetados os primeiros casos.

Os relatos de que três membros do laboratório ficaram doentes dias antes de ter sido divulgado o primeiro caso adensou ainda mais o mistério. A notícia foi divulgada pela imprensa norte-americana, mas já foi negada pelas autoridades chinesas.

O relatório sobre a origem da pandemia, realizado por peritos da Organização Mundial de Saúde (OMS), concluiu que a hipótese de incidente em laboratório é “extremamente improvável”. Mas, da Europa e dos EUA, repetem-se apelos para novas investigações.

A China rejeita que o vírus tenha sido fabricado ou que tenha escapado de um laboratório. Aproveito para devolver a acusação aos EUA.

A própria OMS já defendeu a realização de uma nova investigação à origem do vírus, depois do relatório que produziu com especialistas chineses ter lançado mais dúvidas do que respostas.

