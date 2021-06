PSD pede explicações sobre a saída de Portugal da lista britânica

Rui Rio deixou claro que a diplomacia entre os dois países é de sentido único a favor do Reino Unido e que venceu a insensatez.

Com Portugal fora do corredor seguro, Rui Rio diz que o Governo deve explicações sobre o a saída de Portugal da lista do Reino Unido.

"é evidente que nós todos temos de reprovar a atitude do Reino Unido, que no espaço menos de 30 dias pôs Portugal no destino possível e agora retira Portugal como destino seguro." afirmou Rui Rio esta sexta-feira na Guarda.

Portugal e Espanha apresentaram oficialmente a candidatura Ibérica ao campeonato do Mundo do futebol de 2030, numa cerimónia com a presença dos chefes de Estado e de Governo dos dois países, ao que Rui Rio realçou:

"um país sozinho construir 10 estádios de futebol para um campeonato que dura 3 semanas foi um erro brutal, que deu cabo das finanças públicas do país e hoje temos muito desses estádios onde quase não há jogos de futebol como sabemos. Agora, uma vez que o fizemos, devemos procurar rentabilizar e fazer uma candidatura em conjunto com a Espanha, quando já dispomos do grosso das infraestruturas, isso aí já me parece racional".

