Portugal fora da lista verde do Reino Unido. Governo espera que decisão seja revertida

O ministro dos Negócios Estrangeiros garantiu esta sexta-feira que vai trabalhar com o Reino Unido para que Portugal regresse à lista verde. Augusto Santos Silva considera que o recuo é surpreendente e que a justificação não tem lógica política, nem científica.

CDS, Chega, PSD e Iniciativa Liberal já criticaram a decisão do Reino Unido, mas também apontam o dedo ao ministro, que acusam de incapacidade.

Os sociais-democratas entregaram um pedido no Parlamento para ouvir o ministro dos Negócios Estrangeiros com urgência sobre os esforços diplomáticos feitos para manter Portugal na "lista verde" do Reino Unido´.